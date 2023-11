Sallassa rajan ylittänyt tänään 39 turvapaikanhakijaa: "Tilanne on nopeasti muuttuva ja arvaamaton"

– He ylittivät rajan polkupyörien kanssa kävellen, mutta mitä todennäköisimmin heidät on tuotu jonkinlaisella kyydillä rajan läheisyyteen, sanoo Hans-Michael Gros , Sallan rajavartioaseman päällikkö.

– Matka lähimpään asutuskeskukseen toisella puolella (rajaa) on sen verran pitkä, että en usko, että sieltä pyöräillään.

Grosin mukaan saapuneiden joukossa on miehiä, naisia ja myös lapsia.

Hän ei kommentoi, minkä verran saapuneista on naisia ja lapsia. Joukossa on ainakin Syyrian, Jemenin, Somalian ja Marokon kansalaisia.

"En lähde sitä tässä spekuloimaan"

Suomeen on tullut päivittäin kymmeniä kolmansien maiden kansalaisia. Suomi on sanonut, että sillä on viitteitä siitä, Venäjä kuljettaa ihmisiä rajalle.