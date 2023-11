Kaakkois-Suomen rajavartiosto MTV:lle: "Kaikki viittaa siihen, että turvapaikanhakijoiden määrä tulee kasvamaan"

Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Jukka Lukkari kertoo MTV:n Huomenta Suomen uutisten haastattelussa, että liikenne raja-asemilla oli viime yönä rauhallista, mutta turvapaikanhakijoiden määrä on nopeassa nousussa.

– Kaikki viittaa siihen, että [turvapaikanhakijoiden] määrä tulee kasvamaan. Matkailijat kertovat, että rajan takana Venäjän puolella on lisääkin tulijoita.

Suurin osa tulijoista on Lukkarin mukaan lähtenyt Lähi-idästä ja useasta eri Afrikan maasta.

– Pääosa voi tulla Irakin, Jemenin ja Somalian suunnalta. He ovat olleet kauttakulkumatkalla päästäkseen Suomeen.

– Tietenkään he eivät ole tehneet koko matkaa niillä, vaan he ovat kulkeneet muilla kulkuneuvoilla Venäjän läpi. Mutta viimeiseen matkaan Suomeen tullessa he ovat jostakin hankkineet polkupyöriä.