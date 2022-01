Salkkarit-tähti Tuuli Mattila ja Lauri Nurkse: "Me saadaan vauva"

– Lomalla oli aikaa pohtia tulevaisuutta ja sitä että me saadaan vauva! Kovasti odotettu tyyppi saapuu iloksemme alkukesän taitteessa. Vaikka toisaalta mieli jo malttamattomasti hyppii tulevassa lapsiarjessa, on mukavaa että kevään ajan ehtii vielä nauttia parisuhdeajasta, tehdä töitä ja valmistautua tulevaan, Mattila kirjoittaa julkaisemansa kuvan yhteydessä.

– Tapasimme alun perin työn merkeissä. On hyvä, kun toinen on samalla alalla. Se on rikkaus, kun voi jakaa kokemuksia ja mielipiteitä. Juteltavaa riittää ja se on minusta mahtavaa, Mattila sanoi.