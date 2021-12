Aki ja Rita Mannisen yhteiskuva sekä härski iskulause 8 vuoden takaa ensitreffeiltä julki: "No, hän sai molemmat"

Rita julkaisi Instagramissa hymyt huulille nostattavan otoksen vuosien takaa. Kyseessä on pariskunnan ensimmäinen yhteiskuva, josta on päivälleen 8 vuotta.

Pariskunnalla on yhteinen Donna-tytär. Rita kertoi tyttärensä syntymäpäivänä kesäkuussa Instagramin Stories -osiossa, että tytärtä odottavat lauantaina melkoiset prinsessajuhlat.

– Noin 800 ilmapalloa on tulossa meille. Ja 12 000 ruusun terälehteä. Muun muassa. Ja kaikkea muuta, Niemi-Manninen paljasti videolla.

– More is more, vai miten se meni? Ja paljon kanssa pärjää aina.