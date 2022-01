Salkkarit-tähti Tuuli Mattila kärsi alkuraskauden aikana aamupahoinvoinnista – iloitsee, että nykyään on energiaa: "Maanantait tuntuu taas kivoilta!"

Mattila julkaisi tänään uuden kuvan , jossa toivottaa someseuraajilleen energistä maanantaita. Mattila itse iloitsee siitä, että arki on alkanut ja hänellä on energinen olo.

– Syksyllä mulla oli alkuraskauden takia huonovointisuutta ja väsytti kokoajan. Maanantait oli välillä tosi raskaita. Onneksi pahoinvointi on jo helpottanut ja tuntuu että on täynnä virtaa varsinkin aamuisin! Maanantait tuntuu taas kivoilta!, Mattila kirjoittaa kuvansa yhteyteen.

View this post on Instagram

– Tapasimme alun perin työn merkeissä. On hyvä, kun toinen on samalla alalla. Se on rikkaus, kun voi jakaa kokemuksia ja mielipiteitä. Juteltavaa riittää ja se on minusta mahtavaa, Mattila sanoi.