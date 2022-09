Salkkarit-tähti Jasmin Voutilaisen paino nousi kymmeniä kiloja puolessa vuodessa – taustalla tärkeä viesti

Voutilainen kirjoittaa joutuneensa koulukavereiden silmätikuksi sen takia, koska oli hoikka. Kyselyt, mitä Voutilainen on syönyt tai onko hän anorektikko, olivat arkipäivää. Kiusaamisen vuoksi Vuotilainen on aina toivonut olevansa isompi.

– Nyt jostain syystä olen saanut kroppaani painoa puolen vuoden aikana n. 28-30 kg. Mun ajatukset tästä on poukkoillut tosi paljon. Yhtenä päivänä katon itteäni silleen ”waau”, kun toisena päivänä peilin edessä tyyliin itkettää. Ahdistaa kirjottaa tätä tekstiä, koska haluaisin olla niin bodypositive itteäni kohtaan, et olisin pelkästään ylpee näistä kiloista. Ja niin mä alkuun olinkin, Voutilainen kirjoittaa.

– Halusin kai vaan kertoa, että ei se elämä tälläkään puolella ruutua aina niin helppoa ole. Kyllä muakin ahdistaa selata somea ja nähdä niitä täydellisen hoikkia vartaloita. Oon ilonen, että mun jalat ja peba on saanu muotoja kerrakseen, mutta tiettykään paino ei kerry pelkästään sinne, minne toivoo. Kuten sanonta kuuluu ”läskillä on vapaus valita koko kropasta, mutta se tulee aina vatsaan tai leuan alle”.

– Nyt kun vielä lopetin e-pillerit n. kuukausi sitten, saan instassa jatkuvasti kyselyitä, oonko raskaana. Se on oikeesti SUPER loukkaavaa, kuten aiemminkin oon jo täällä sanonut. Olis kiva vaan olla oma ittensä, ja että kaikki tuntis olevansa hyviä sellasena, kuin on. Tästä mä ainakin oon oppinut sen, et oon tyytyväinen mun kroppaan silloin, kun se on terve ja toimii.