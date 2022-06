Salkkarit-tähti Jasmin Voutilainen kertoo vaikeasta vuodestaan: "Luottamusta ihmisiin ja ylipäätään koko elämään on koeteltu"

Voutilainen kirjoitti Instagramiinsa pitkän tekstin, jossa hän avasi elämäänsä. Hän kertoo, kuinka viimeiseen vuoteen on mahtunut paljon vaikeita asioita ja lupasi puhua niistä myöhemmin, kun on valmis.

– Luottamusta ihmisiin ja ylipäätään koko elämään on koeteltu. Kroppa oli sanonut ittensä irti henkisen rasituksen ja jatkuvan stressin, sekä ahdistuksen ja masentuneisuuden myötä, eikä lopulta edes ihan perusterveys ole ollut lainkaan itsestäänselvyys, etenkään viimesyksynä tai nyt alkuvuodesta. Mietin huonoina aikoina monesti, että mä hitto heitän just nyt hanskat tiskiin enkä jaksa enää.

– Saakelin kliseistä paskaa tää seuraava juttu, mutta oikeesti; elämä kantaa aina just siihen suuntaan, minne sen on tarkoitus mennä. Jos mä oon selvinnyt, niin säkin selviät. Oon vaan niin oppinut elämässäni, että kaikella on aina tarkotus. Ja se tarkotus selviää yleensä vasta pitkän ajan jälkeen, joskus ei ehkä koskaan. Eipä tää nyt kovin lyhyeksi jäänyt, mutta tässä mun mietteitä tähän iltaan. Arvostakaa sitä mitä teillä on, älkää miettikö, että ”mut ku” ja ”sit ku”, vaan tehkää asioita niin kuin huomista ei ois!