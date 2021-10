Sara Sieppi pöyristyi ulkonäköä ruotivista somekäyttäjistä – täräytti suorat sanat soraäänille

– Oon jotenkin edelleen häkeltynyt siitä, kuinka paljon täällä somessa arvostellaan ulkonäköä, pukeutumista ja painoa, ja you name it. Viime aikoina olen kuulemma näyttänyt huonoa esimerkkiä pukeutumalla lateksimekkoon, toisen mielestä mun pitäisi aloittaa ehdottomasti dieetti ja kolmas on ollu sitä mieltä, et mun tissit on liikaa(taas). Ois supersiistiä saada olla vaan se oma itsensä täällä, just sellaisena kuin mä haluun, eli ihan vaan Sara, Sieppi kirjoittaa.