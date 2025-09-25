Aida Fanfani aloitti tällä viikolla opinnot Kalifornian yliopistossa UCLA:ssa. Näyttelijä asuu Yhdysvalloissa vuoden ajan.

Fanfani kertoi toukokuussa saaneensa stipendin Los Angelesissa sijaitsevaan Kalifornian yliopistoon UCLA:aan opiskelemaan näyttelemistä sekä muita elokuva-alan osa-alueita. Hän asuu ja opiskelee Yhdysvalloissa vuoden ajan.

Fanfani vastaili seuraajien lähettämiin kysymyksiin Salattujen elämien virallisella Instagram-tilillä torstaina. Hän kertoo Salkkareiden Instagram-tilin tarinat-osiossa, että lähipäivät ovat pitäneet sisällään paljon erilaisia tapahtumia, muun muassa koulun aloituksen.

Näyttelijä kertoo opintojensa alkaneen hyvin.

– Vasta kaksi luentoa takana ja on ollut kivaa ja kiinnostavaa! Olen kyllä super innoissani huomisesta, kun alkaa pre-production -kurssi ja pääsen kokeilemaan myös muita rooleja tuotantojen kehittelyssä, hän kertoo yhdessä Instagram-tarinapostauksessa.

Fanfanilta on kysytty, millaista UCLA:ssa opiskeleminen on. Näyttelijä ylistää koulun kampusta, joka pitää sisällään useita opiskelemiseen ja ajanviettoon soveltuvia paikkoja, kuten monia eri kirjastoja. Kampukselta löytyy Fanfanin mukaan myös muun muassa useita urheilukenttiä ja kahviloita.

– Lempiasia on se, että yliopisto järjestää joka päivä jotain opiskelijoille, esimerkiksi retkiä, markkinoita, esityksiä ja kilpailuja. Sitten täällä on kaikkia eri kerhoja mihin voi osallistua, esimerkiksi taide-, urheilu-, uskonto- ja jopa joitain fanikerhoja ja hyväntekeväisyyskerhoja, hän kertoo.

Näyttelijän mukaan myös UCLA:n opiskelijat järjestävät paljon erilaisia tapahtumia ja tekemistä, johon kaikki ovat tervetulleita osallistumaan.

Fanfani kertoo asuvansa lähellä kampusta muiden kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.

– Tämä on kyllä oma kokemuksensa ja olen nauttinut tosi paljon, koska kävi hyvä tuuri kämppisten kanssa.

Yksi seuraaja tiedustelee, onko englanninkielisessä ympäristössä toimiminen Fanfanille vaikeaa.

– Meillä puhutaan kotona enimmäkseen englantia ja kävin peruskoulun englanniksi, niin on minulle melkein helpompaa kuin esimerkiksi koulu suomeksi, Fanfani kirjoittaa vastaukseksi.

Näyttelijä kertoo, että on viihtynyt Kaliforniassa todella hyvin.

– Nautin kaikesta uudesta, lämmöstä, ihmisistä täällä ja odotan innolla kaikkea, mitä tulen oppimaan ja kokemaan.

