Salatut elämät -sarjassa nähdään pian uusi hahmo, Paavo.
Salatut elämät -sarjaan saapuu ensi viikolla nähtävissä jaksoissa uusi hahmo. Juonipaljastuksissa paljastettiin, että tulevissa jaksoissa Magnus häkeltyy, kun hän tapaa komean pojan, Paavon.
Uusi hahmo saapuu Salatut elämät -sarjaan.
Lue myös: Salkkarit-juonipaljastuksissa hahmot ajautuvat suutelemaan
Uusi hahmo on näyttelijä Luka Töyrän esittämä hahmo Paavo "Väyrynen" Luhtinen.
Töyrä kuvailee roolihahmoaan itsevarmaksi ja hauskaksi tyypiksi, kaikkien kaveriksi, joka tietää, mitä elämältään haluaa. Hahmon juonikuviot kietoutuvat toisen entuudestaan tutun Salkkarit-hahmon tarinaan.
Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus:
0:44Kurkista Salkkareiden viikkoon