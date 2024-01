Salkkarit-tähden suosikki Gunnar-kohtaus sijoittuu strippiklubille: "Esiintyjä veti kasvoni rintoihinsa"

Salatut elämät -sarjan 25-vuotisjuhlia vietettiin torstaina 25. tammikuuta Finnkino Tennispalatsissa Helsingissä. Salkkareissa Gunnaria esittävä näyttelijä Raimo Grönberg kertoi MTV Uutisten haastattelussa, että hänelle rooli suosikkisarjassa on hieno kokemus.

– Tämä on pisin kiinnitys, mikä minulla on ollut mihinkään sarjaan, teatteriin tai mihinkään. Keväällä tulee seitsemän ja puoli vuotta, hän kertoi.

Grönberg paljasti, ettei hän ollut katsonut Salkkareita ennen kuin aloitti työt sarjassa. Kun hän sitten alkoi katsomaan sarjaa, meni hän hämilleen siitä, kuka kukin on.

– Kenen kanssa Gunnar on mennyt naimisiin, ketkä ovat lapsiani... Hahmolla oli Alzheimerin tauti, ja minun pitikin olla alun perin pari kuukautta tässä, mutta kun aloimme kuvaamaan, niin siitä on nyt seitsemän ja puoli vuotta. Ehkä Salkkari-pillerit auttoivat vähän, hän sanoi.

– Salkkarit on tosi hieno työpaikka, täällä on hienoja ihmisiä töissä ja tänne ei koskaan tule sillä tavalla, ettei olisi kiva tulla töihin. Aina on mukavaa tulla töihin. Päivä alkaa aina hirveällä ilolla, hän jatkoi.