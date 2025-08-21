Salkkarit-kurkistus julki! Hahmo joutuu uhkaavaan tilanteeseen

Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Lasse ilmoittaa myyvänsä osuutensa Amandasta. Toisaalla Kristian ja Jiri kukkoilevat toisilleen mainoskuvauksissa.
– Mistä vetoa, että kuvasi eivät ole käyttiksiä, Kristian puhkuu.
– Olen valmis lyömään vetoa, että niistä tulee ihan helvetisti parempia kuin sinun, Jiri vastaa.
Vankilassa Joanna joutuu uhkaavaan tilanteeseen, mutta Kikka saapuu väliin.
– Anna meidänkin pitää hauskaa. Vedetään kyttää vuorotellen turpaan, muut vangit uhkailevat.
Tulevalla viikolla yllättävä kaksikko löytää yhteyden. Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!