Inkeri Mertanen palasi koronatauon jäljiltä takaisin Salkkareihin – näyttelijä nimeää parhaan asian Dahlian roolissa: "En tiedä löytävätkö katsojat sitä"

– Täällä on aina niin hyvä ilmapiiri, jota minä joka käänteessä kehun. Tuntuu kivalta. Pikkuisen (vaatii) totuttelua ehkä, kun on ollut pitkä tauko, mutta kyllä se tästä lähtee sujumaan, Mertanen kuvailee.

– Nyt on tämmöinen halauskielto, mutta se on siinä ja siinä, tekisi mieli halata kaikkia ja ehkä heidänkin tekisi mieli halata Dahliaa, Mertanen kertoo lisäten vielä, että on palannut sorvin ääreen hyvissä tunnelmissa.

Parhaat asiat huumori ja itsevarmuus

– Kyllä joskus on joku tullut kiittämään, että on tykännyt, kadullakin, mutta ei kovin paljoa. Suomalaiset eivät helposti lähesty, hän toteaa.

Mertaselta kysellään aika ajoin, onko hän samanlainen kuin roolihahmonsa. Hänen mukaansa Dahlia on vain rooli, yksi niistä lukuisista, joita hän on pitkän näyttelijänuransa aikana tehnyt.

– Minusta siinä on huumoria. En tiedä löytävätkö katsojat sitä, mutta se on kuitenkin pikkuisen yliampuva hahmona. En halua näytellä sitä yliampuvana, mutta se henkilö on kirjoitettu semmoiseksi, että siinä tekstissä on huumoria, hän kuvailee.