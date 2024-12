Salatut elämät -sarjasta tutut pahikset Inkeri Mertanen ja Teemu Lehtilä pitävät hahmoistaan Dahlia Mustavaarasta ja Aaro Vaalanteesta.

Salatut elämät -sarjasta tunnettu pahis Aaro Vaalanne nähtiin ruudussa ensimmäistä kertaa vuonna 2004 Teemu Lehtilän näyttelemänä. Toinen pahiksenakin pidetty Dahlia Mustavaara astui sarjaan vuonna 2016 Inkeri Mertasen myötä.

– Mielestäni Dahliaa on todella kiva näytellä, koska hän laukoo aikamoisia totuuksia ja puhuu ihmisille suoraan. On vähän ilkeäkin kyllä, mutta tykkään, että hän on hauska rooli. Luulen, että ihmisetkin ajattelevat niin. Ei minua ole ainakaan höyhennetty koskaan, Mertanen kertoi Huomenta Suomessa 14. joulukuuta.

– Pahisrooleissa on kivaa, kun saa tehdä asioita, mitä ei normaalielämässä ole luvallista tehdä. Nehän ovat mehukkaita, ja kyllä niistä pahisrooleista on aina pidetty. Yleisö kaipaa sitä, että pitää olla inhokki, jota voi luvalla inhota ja tykätä, Lehtilä jatkoi.

Katso videolta, mitä Inkeri Mertanen ja Teemu Lehtilä tekevät, kun Salatut elämät on kuvaustauolla.

Alta voit katsoa haastattelun kokonaisuudessaan.

