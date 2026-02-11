– Olen jo pidemmän aikaa kuunnellut huhupuheita, jotka liittyvät radion lopettamiseen. On muun muassa huhuttu, että olen saanut potkut sieltä. Asia ei ollenkaan pidä paikkaansa. Minulla on nyt jotenkin ärsyttävä fiilis, että minun on pakko ottaa noihin huhupuheisiin kantaa, Jokela kertoo kameralle ohjelmassa.

Jokela ja hänen juontajaparinsa Niko Saarinen ilmoittivat viime toukokuussa lopettavansa yhteisen radio-ohjelmansa NRJ:llä. Jokela kertoo Iholla-ohjelmassa, että lähdön jälkeen huhumylly lähti heti liikkeelle.

Myöhemmin hän kuitenkin kertoo tulleensa siihen päätökseen, että hän ei lähde oikomaan huhuja.

– Kyllä minä itse tiedän, miten nämä asiat ovat menneet. Ihmiset varmasti kokevat aika vieraaksi sen, miten olen toiminut tässä tilanteessa.