Julianna Jokela kertoo, että hänen radiosta lähtö on saanut liikkeelle ikäviä huhuja.
Iholla-ohjelman uudella kaudella seurataan jälleen neljää julkisuudesta tuttua henkilöä, joista yksi on ohjelmaa ensi kertaa tähdittävä juontaja Julianna Jokela.
Jokela ja hänen juontajaparinsa Niko Saarinen ilmoittivat viime toukokuussa lopettavansa yhteisen radio-ohjelmansa NRJ:llä. Jokela kertoo Iholla-ohjelmassa, että lähdön jälkeen huhumylly lähti heti liikkeelle.
– Olen jo pidemmän aikaa kuunnellut huhupuheita, jotka liittyvät radion lopettamiseen. On muun muassa huhuttu, että olen saanut potkut sieltä. Asia ei ollenkaan pidä paikkaansa. Minulla on nyt jotenkin ärsyttävä fiilis, että minun on pakko ottaa noihin huhupuheisiin kantaa, Jokela kertoo kameralle ohjelmassa.