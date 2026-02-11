Kotitalousopettaja Tiina Rantasen vinkeillä valmistat perunat helposti airfryerissa.
Perunat voi valmistaa monella eri tavalla, mutta kotitalousopettaja Tiina Rantanen suosittelee erityisesti airfryeria.
– Sillä tulee parhaat mahdolliset perunat, Rantanen vinkkasi Viiden jälkeen -ohjelmassa helmikuussa 2025.
Rantasen mukaan laitteella saa perunoihin rapsakan pinnan.
– Väitän, että minun perunan syömiseni on kasvanut semmoiset sata prosenttia airfryerin hankinnan myötä, kaksi airfryeria omistava Rantanen kertoo.
Myös uunin käyttö on kiertoilmakypsentimen myötä vähentynyt jopa puolella.
– Jos minun pitäisi valita yksi ainoa raaka-aine, jonka ottaisin autiolle saarelle, se olisi ehdottomasti peruna, koska se taittuu niin moneen. Siihen ei kyllästy!
