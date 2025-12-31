Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Karin ja Gunnarin tosi-tv-sarjan koekuvaukset alkavat. Kaikki ei kuitenkaan suju suunnitelmien mukaan.
Ismo saattaa Kallen töihin, ettei tämä ratkeaisi matkalla juomaan. Heikossa jamassa oleva Kalle päättää vieroittaa itsensä rakkauden kaipuusta,
Joanna tarjoutuu Kristianin muuttoavuksi. Joannan päätyy lohduttamaan Nadjaa kaipaavaa Kristiania. Tuttu hahmo yllättää heidät vällyjen välistä.
Aki tuntee oudon tuntemuksen, jota Moose-juonittelusta intoileva Henrik ihmettelee.
Huoltoyhtiön töihin kyllästynyt Ismo aikoo ostaa Aaron kaupan. Kauppa on jo kuitenkin myyty.
Henrik paljastaa Sampolle, että hänellä on meneillään salainen bisnessuunnitelma Akin kanssa.
Laila pyytää Ollia pitämään Matiasta silmällä. Matiasta tarkkaillut Olli vaatii tältä selitystä näkemästään.