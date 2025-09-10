Salkkarit-juonipaljastukset julki! Kostea saunailta päättyy yllätykseen

Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjassa Jiri kritisoi Noelia pettämisestä ja tämä lupaa hyvittää Danielalle tekonsa.
Seksiunta Evasta näkevä Jiri sanoo naisen nimen unissaan, jonka Anniina kuulee. Myöhemmin Jiri tekee Joonatanille tunnustuksen.
Gunnar saa vapautuksen psykiatrisesta hoidosta. Magnus haluaa oikeustoimia Aaroa vastaan.
Linda piilottaa Tatulta murhatun terapeutin potilaslistan. Linda ei tiedä, pystyykö luottamaan isäänsä.
Kalle saa potilaakseen Tatun. Miehet häkeltyvät.
Henrik lohduttaa Kerttua, ja tunnelma parin välillä sähköistyy.
Kari ja Aki viettävät kosteaa saunailtaa. Aamulla krapulainen Kari kohtaa yllätyksen.