Naked Attraction Suomi -juontaja Marja Kihlström luuli aluksi, että myös hänen pitää olla alasti ohjelmassa: "Silti ihan aidosti harkitsin"

Ohjelman juontajana on nähty alusta saakka erityistason seksuaaliterapeutti ja tv-kasvo Marja Kihlström . Hän kuvaa ohjelman luotsaamisen olevan itselleen mielenkiintoinen projekti, joka herätti aluksi epäluuloa myös hänessä itsessään.

– Mietin, että mistä tässä ohjelmassa on oikeasti kyse, voinko tehdä tätä seksuaaliterapeuttina, koska ohjelman brittiversiossa välillä jopa nöyryytetään ja nauretaan ilkeästi. Jouduin oikeasti miettimään ja kävimme tuotantoyhtiön kanssa keskustelua siitä, millaista ohjelmaa he aikoivat tehdä, Kihlström kertaa.

Keskustelun lopputulemana oli, että Kihlström saa tehdä arvojensa mukaista, kehorauhaa edistävää ohjelmaa, jossa puhutaan kunnioittavasti ihmisille, mutta jossa on myös lupa omanlaisiin mieltymyksiin.

– Tämä on ollut matka, jossa olen itsekin oppinut ja joutunut tutkimaan, että mikä on minun käsitykseni kehoista ja miten muiden kehot vaikuttavat minuun. Ei tässä ammattilaisenakaan voi täysin laittaa itseään sivuun, hän sanoo.

– Mutta kyllä minä silti ihan aidosti harkitsin ohjelman juontamista. En tiennyt, mistä tässä ohjelmassa on kyse, hän nauraa.

– Hän oli niin onnellinen siitä päivästä, se oli hänelle ihan valtavan tärkeä päivä. Se, mitä tämä antaa näille ihmisille, on paljon enemmän kuin vain tirkistelyohjelma.

Kihlström toteaa, että hän pyrkii ohjelmassa luomaan osallistujille turvan ja rauhan, jotta he voivat puhua kunnioittaen ja että heillä on lupa puhua omista mieltymyksistään. Ohjelman osallistujat ovat kuitenkin Kihlströmin mukaan niitä, jotka tekevät ohjelman.

– He ovat meille esikuvia, inspiroivat ihmisiä kotisohvilla, antavat keskustelun aiheita ja muistuttavat siitä, kuinka me kaikki kaipaamme nähdyiksi tulemista ja että meitä katsotaan lempeästi.

Naked Attractionia lasten kanssa

Kihlströmillä on kolme lasta, joiden kanssa hän on katsonut yhdessä kaksi ensimmäistä Naked Attraction Suomi -kautta. Kihlström kuvaa ohjelman katsomisen olleen lapsille turvallista, sillä hän on aikuisena istunut vieressä ja selittänyt tarvittaessa asioista.