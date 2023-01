Salkkareihin hyppäävä Kris Gummerus opiskeli saman koulutuksen kuin James Bond -tähti Daniel Craig

Gummeruksella on hyvin kansainvälinen tausta, sillä hän on valmistunut arvostetun Guildhall School of Music and Drama -korkeakoulun näyttelijälinjalta. Saman koulutuksen ovat käyneet läpi muun muassa James Bond -näyttelijä Daniel Craig, konkarinäyttelijä Ewan McGregor ja Mamma Mia -tähti Lily James. Gummerruksen tiedon valossa hän on ainoa suomalainen, joka opinahjosta on valmistunut.