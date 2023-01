Lukion ensimmäistä vuotta opiskeleva Sami Sowe on uusi Salkkarit-tähti

Lukion ensimmäistä vuotta opiskeleva Sami Sowe on Salkkareiden uusimpia vahvistuksia. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Sowe työskentelee kameroiden edessä. Tarkkasilmäisimmät saattavat tunnistaa hänet Erityiset-sarjasta ja erinäisistä mainoksista.

– Tämä on todella iso etuoikeus ja onni, että saan olla mukana Salkkareissa. Ura on auki näyttelemisen kannalta. Olen saanut hyviä neuvoja ja tuntuu, että olisin ollut studiolla jo pitkään. Ilmapiiri on ollut todella hyvä.