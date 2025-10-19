Salibandyn MM-kisoihin valmistautuva Suomen naisten maajoukkue hävisi kaikki kolme otteluaan selvin numeroin Sveitsin maajoukkueturnauksessa.
Suomi koki EFT-turnauksen päätteksi 5–9-tappion Ruotsille. Selkäsauna olisi voinut olla rumempikin, sillä Ruotsi johti ottelua toisessa erässä jo 6–0.
Naisten maajoukkueen valmistautuminen Tshekin Brnossa ja Ostravassa joulukuussa pelattaviin MM-kisoihin päättyi surkeasti. Viikonlopun aiemmissa otteluissaan Suomi hävisi Tshekille 2–7 ja isäntämaa Sveitsille 1–5.
Suomi kohtaa itsenäisyyspäivänä käynnistyvien MM-kisojen alkulohkossaan Ruotsin, Slovakian ja Puolan.