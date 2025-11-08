Ruotsi nousi viimeisellä sekunnilla tasoihin ja löi Suomen karvaalla tavalla rangaistuslaukauskilpailun jälkeen 6–5 salibandyn miesten EFT-turnauksessa Nyköpingissä.
Suomen tilanne näytti maukkaalta, kun Juuso Ahola täydensi hattutemppunsa ja vei sinivalkomiehet 5–4-johtoon 18 sekuntia ennen loppusummeria.
Mitä vielä. Ruotsi teki jääkiekon puolelta takavuosikymmeniltä tutut ruotsit.
Maalivahdin pois ottanut sinikeltanippu nousi viime hetkillä, nyt viimeisellä sekunnilla tasoihin. Malte Lundmark iski taiston 5–5:een maalin edustalta rystyllä ajassa 59.59.
Kolmen laukojan rangaistuslaukauskisa ratkesi jo kahden kierroksen jälkeen Ruotsin onnistuttua kahdesti ja Suomen Joona Rantalan sekä Juuso Aholan osuttua vain tolppaan.
Suomi oli voittanut perjantaina Tshekin maalein 5–3. Suomi kohtaa huomenna sunnuntaina turnauksen päätösottelussaan Sveitsin.