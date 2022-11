Saksassa osoitettiin mieltä MM-Qatarille – kentälle saapui alaston ihmisjoukko

Yhdysvallat-Wales 21.11. klo 21.00 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Studio käyntiin klo 20.30.

Qataria on kritisoitu monista epäkohdista, mukaan lukien ihmisoikeusrikkomukset ja korruptio. Homoseksuaalisuus on Qatarissa laissa kiellettyä, ja naisten oikeudet ovat heikolla tolalla. Suuri joukko ihmisiä on menettänyt henkensä MM-kisojen rakennustyömailla.