Saksan NHL-huippu täräytti suoraan, mitä Leijonien tulisi heistä ajatella

Suomi–Ruotsi maanantaina 15.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

"Heidän tulisi antaa kunniaa"

Saksa joutui paikoin kestämään Suomen pitkiä hyökkäysmyllyjäkin. On kysyttävä Seiderilta, joka on tottunut NHL:ssä Detroit Red Wingsissä puolustamaan maailman parhaita pelaajia vastaan, millaista on puolustaa maajoukkueessa vastapuolena Suomen kaltainen maailmanluokan joukkue.