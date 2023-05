Saksan päävalmentaja antoi Leijonista valtaisan arvion

– Näimme Suomen pelaamista eilisiltana Yhdysvaltoja vastaan. He eivät minusta pelanneet tänään taktisesti kovin eri tavalla. He pelasivat vain kovempaa ja nopeammin. Meillä ei ollut paljon aikaa. Amerikkalaisilla oli eilen ehkä vähän enemmän aikaa. Suomalaiset pelasivat erinomaisen jääkiekko-ottelun tänään.

Suorituspaine

IMAGO/Sven Simon/ All Over Press

"Tulos oli epäonninen"

Ei heikkouksia

– Emme näe heillä heikkouksia. He ovat erinomaisia tempon kontrolloimisessa. He menevät eteen, he menevät taakse. He kasvattavat tempoa ja sitten tulevat jälleen, Kreis kuvasi Leijonien rytmikiekkoa, johon kuuluvat palautukset, viisikon kokoaminen kasaan ja kiihtyvät hyökkäykset.