Kanadan kapteeni reagoi Tampereella ilkeisiin puheisiin – vastauksessa lipsahdus: "Jokainen"

MM-puolivälierä Kanada-Suomi torstaina 25.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Leijonille voisi ajatella hienoiseksi eduksi, että Suomi on pelannut Tampereella koko ajan, kun taas Kanada on vasta reivannut orkesterinsa Latviasta Suomeen ja ottanut yksissä harjoituksissa tänään torstaina tuntumaa Tampereen askiin.

Äänekäs ja energinen ilta

Turnauksen seitsemään otteluun tehopisteet 1+3=4 kiskonut Toffoli virkkoo moneen otteeseen haastattelua, että taisto Suomea vastaan tulee olemaan "todella hyvä haaste" Kanadalle. Hän mainitsee, että Leijonillakin on ryhmässään hyviä NHL-pelaajia.

– Tiedämme, että heillä on todella hyvä, iso ja vahva joukkue, ja he pelaavat aika fyysisesti. He ovat hyvin tuttuja toistensa kanssa, monet heistä ovat pelanneet paljon yhdessä.