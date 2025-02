Kanadan valmentaja hämmästelee suomalaisia – heitto Leijonat-tähdestä kirvoitti naurunremakan

Kanadan päävalmentaja Jon Cooper hämmästelee Suomen jääkiekko-osaamista. Hän myös nauratti toimittajia heitollaan Aleksander Barkovista.

Suomi ja Kanada iskevät tänään maanantaina yhteen kihelmöivässä 4 Nations Face-Offin ottelussa Bostonissa Suomen aikaa iltakahdeksalta. Varsinaisen peliajan voitto merkitsisi kummallekin joukkueelle varmaa paikkaa loppuotteluun Yhdysvaltoja vastaan.

Vaikka Kanadan joukkue on pelaajamateriaaliltaan Leijonia merkittävästi kovempi orkesteri, vaahteranlehtien päävalmentaja Jon Cooper tietää hyvin, miten vaarallinen nippu Suomi pystyy olemaan.

– On ihmeteltävä suomalaisia, koska he näyttävät missä tahansa turnauksessa olevan joukkue, joka ei saa ansaitsemaansa kunnioitusta ennen kuin he ovat finaalissa, Cooper sanoi.

– Olet, että "vau, miten Suomi pääsi tänne?" Niin käy joka turnauksessa. On kyse sitten nuorten MM-kisoista tai aikuisten MM-kisoista, he ovat aina kovia.

"Kaikki siinä maassa tietävät"

0:55 Tällä Mikael Granlundin viekkaalla jatkoaikamaalilla Leijonat voitti lauantaina Ruotsin.

Se, että Suomi onnistuu usein arvoturnauksissa, johtuu Cooperin näkemyksen mukaan Leijonien vahvasta identiteetistä, johon sisältyy kurinalainen pelaaminen.

– Uskon, että kaikki siinä maassa tietävät täsmällisesti, miten he pelaavat.

Cooper nosti perään esiin, että Leijonilla on useita pelimiehiä, jotka ovat siivittäneet joukkueitaan voittoon NHL:n pudotuspeleissä. Hän mainitsi nimeltä Mikko Rantasen, Aleksander Barkovin, Sebastian Ahon ja Artturi Lehkosen.

– Heillä on myös aina ollut niljakkaan hyvää maalivahtipelaamista. Aina.

– Olen todella vaikuttunut siitä, miten noin pieni maa pystyy tuottamaan sellaisia jääkiekkoilijoita ja että sillä on erityinen identiteetti, jolla he menestyvät turnauksissa.

"Odotuksilla ei voiteta"

Suomi ja Kanada ovat molemmat onnistuneet päihittämään neljän maan turnauksessa Ruotsin jatkoajalla. Kummallakin on myös tilillään varsinaisen peliajan tappio Yhdysvalloille. Kanada taipui USA:lle 1–3, Suomi rumasti 1–6.

– He olivat mukana USA-pelissä. Heillä oli parin minuutin heikko hetki ja yhtäkkiä 2–1-peli muuttui 5–1-peliksi. USA ei pelannut merkittävästi heitä paremmin, ja heidän valmentajansa (Antti Pennanen) sanoi samaa, Cooper totesi.

Cooper kiteytti Kanadan ja Leijonien eroksi turnauksessa, että Kanadalla on niskassaan massiiviset odotukset.

– Odotuksilla ei kuitenkaan voiteta jääkiekko-otteluita. Täytyy pelata hyvin. Minusta meidän joukkueemme on pelannut erittäin hyvin.

– Meidän joukkueemme välittää. Kun on joukkue, joka välittää, en ole huolissani työmoraalistamme tai mistään sellaisesta. Meidän täytyy vain löytää keino tehdä pelissä yksi maali heitä enemmän.

"Tuntuu, että Barkov on joukkueessani"

Aleksander Barkov on Jon Cooperille hyvin tuttu pelaaja.AFP / Lehtikuva

Tampa Bay Lightningin NHL-joukkuettakin luotsaava, kaksi Stanley Cupia voittanut Cooper sai puitavakseen myös Leijonien ja Florida Panthersin kapteenin Aleksander Barkovin hyvyyden.

– Olemme pelanneet Floridaa vastaan enemmän kuin mitään muuta joukkuetta. Minusta tuntuu, että Barkov on joukkueessani, Cooper sanoi nauratten toimittajajoukkoa.

– Se jätkä merkitsee Floridalle yhtä paljon kuin (Nikita) Kutsherov merkitsee meille.

Cooper pohti, että on vaikea löytää Barkovin kaltaisia pelaajia, jotka taitavat moisella tavalla pelaamisen sekä puolustus- että hyökkäyssuuntaan. Hän kuvaili suomalaishyökkääjän olevan todella hyvä asiassaan.