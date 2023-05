Kanadan valmentajalta kovat sanat Mikko Rantasesta

– Varmistimme, että meillä oli oikea jätkä häntä vastassa. Hän on maailman top5-pelaajia, etkä voi pelata Suomea vastaan niin, että Rantanen on jäällä ja sivuutat sen. Täytyy olla tietoinen ja varmistaa, että laitat parhaat voimasi jäälle, kun hän on siellä, Kanada-koutsi Tourigny sanoi.