Jännityksen hetket – pystyykö Kanadan megatähti pelaamaan Leijonia vastaan?

On arvoitus, pystyykö Kanadan jääkiekkomaajoukkueen megatähti Cale Makar pelaamaan Suomea vastaan maanantaina 4 Nations Face-Off -ottelussa.

Makar, joka on maailman kiistattomia ykköspuolustajia, jäi sairastumisen takia sivuun lauantain pelistä Yhdysvaltoja vastaan. Rohkaisevaa oli, että hän pystyi olemaan jäällä sunnuntaina.

– Teen kaikkeni pelatakseni huomenna. Minun täytyy varmistaa, että tunne kehon ja kaiken suhteen on oikea, Makar sanoi medialle sunnuntaina.

Mies kertoi, että päätös siitä, pelaako hän Suomea vastaan, tehdään maanantaiaamun tarkastuksessa.

– Minusta tuntuu hyvältä. Minun täytyy varmistaa, että voin joka päivä hiukan paremmin, ja niin olen yrittänyt tehdä.

Kova pala

Ruotsia vastaan keskiviikkona Makar oli tahkonnut Kanadan tuhdeimman peliajan, 28.06 minuuttia. USA-pelin väliin jättäminen oli Colorado Avalanchea seurajoukkuetasolla edustavalle tähdelle kova pala.

– Se oli uskomattoman vaikeaa. Lapsena kasvaessasi haaveilet siitä pelistä, erityisesti täällä Kanadan maaperällä pelattuna. Se oli luultavasti yksi vaikeimmista päätöksistä, jonka olen koskaan joutunut tekemään, ja toivon, ettei minun tarvitse tehdä sellaista enää uudelleen.

Makar korosti, että hänen on tehtävä niin, mikä on hänelle itselleen parasta, ja varmistettava, että hän pystyy pelaamaan myös loppukaudella.

Kehuja Suomelle

0:55 Tällä Mikael Granlundin viekkaalla jatkoaikamaalilla Leijonat voitti lauantaina Ruotsin.

Kanadan pakistossa piisaa laatua Makarin sivussa ollessakin, mutta kyse on yhtä kaikki sen luokan pelimiehestä, joukkueen ykköspuolustajasta, että hän vahvistaa mukana ollessaan vaahteranlehtiä tuntuvasti.

Vaikka Suomen pelaajamateriaali ei Kanadan kaliiberia ole, Makar antoi Leijonille tunnustusta. Hän luonnehti Suomen pelaavan todella hyvin.

– He ovat todella hyviä karvaamisessa, ja heillä on myös maalintekijöitä joukkueessaan, Leijonia vaarallisena joukkueena pitävä Makar sanoi.

Hän myös heitti kiekkojargoneina, että Kanadan on löydettävä Suomea vastaan keinot, joihin kuuluvat nopeuden hyödyntäminen ja toisten tukeminen.

Suomi ja Kanada kohtaavat toisensa tänä iltana Bostonissa iltakahdeksalta Suomen aikaa käynnistyvässä matsissa. Varsinaisen peliajan voitto merkitsisi kummallekin joukkueelle varmaa paikkaa loppuotteluun Yhdysvaltoja vastaan.

Makar on palkittu NHL:n parhaana puolustajan kaudella 2021–22. Mies on myös ainoa NHL-puolustaja, joka on rikkonut 200 pisteen rajan alle 200 ottelussa. Temppu vei häneltä 195 mittelöä.