Kasperi Kapasta v****taa, miten hänestä kirjoitetaan – "Puhutaan kaikennäköistä"

Kapanen, 26, on ollut Leijonien parhaimmistoa MM-kisojen alkuhetkillä. Kapanen väläytteli jo perjantaina Yhdysvaltoja vastaan, minkä jälkeen hän vain paransi lauantain Saksa-otteluun.

Kapasen yleisilmeestä huokuu paljon positiivisia asioita. Asenne on tip top -kunnossa ja hän tekee jatkuvalla syötöllä peliä edistäviä ratkaisuja.

– Sitä koittaa tavallaan näyttää, että osaan pelata. Tietty vitutus on vatsan pohjalla, kun puhutaan kaikennäköistä. Tiedän, mihin pystyn. Tämä oli esimerkki siitä, Kapanen totesi MTV Urheilulle.

Eikä viittaus kohdistu pelkästään tähän. Kapanen katsoo pitkää aikaväliä. Esiin on noussut muun muassa narratiivi asenneongelmista.

– En tiedä montako vuotta noista kaikista jutuista on puhuttu. En sano, että olen elämäni kausia pelannut, mutta jos katsoo niitä tilanteita, missä olen ollut, niin mun mielestä asioita on spekuloitu väärällä tavalla. Nyt olen täällä ja koitan näyttää kaikille, että he ovat väärässä, Kapanen ilmoittaa.