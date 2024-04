Euroviisuihin palkattuja artisteja uhkaillaan mukaan Israel-boikottiin, malmöläinen laulaja kuvailee tilannetta noitajahdiksi: "Antakaa meidän nousta lavalle"

"Musiikki yhdistää" on teemana, kun viisukansa kokoontuu vajaan kolmen viikon kuluttua Malmöhön. Kansanjuhlan yllä on kuitenkin varjo, ja syynä on maailman politiikka, Gazan sota ja Israelin osallistuminen Euroviisuihin.



Israelin edustaja on saanut useita tappouhkauksia ja pelkää oman ja perheensä turvallisuuden vuoksi. Samaan aikaan osa Euroviisujen eri tilaisuuksiin palkatuista artisteista on luopunut työtehtävistään.



– Noin viisi prosenttia esiintyjistä on jättäytynyt pois. Selvä syy tähän on Israel-Palestiina-kysymys, kertoo Malmön kaupungin Euroviisujen projektijohtaja Karin Karlsson Ruotsin TV4:n uutisille.