Saksan koronatilanne kiristyy kiristymistään – MTV:n kirjeenvaihtaja kertoo Saksan kovista koronarajoituksista: Vain apteekit ja ruokakaupat saavat olla auki

Saksassa on jo aiemmin ollut käytössä melko tiukat koronarajoitukset. Esimerkiksi ravintolat ja kahvilat ovat olleet suljettuina jo miltei kaksi kuukautta. Tämä ei ole kuitenkaan auttanut.

Maassa on myös tiukat ohjeistukset siihen, että sosiaalista kanssakäymistä tulisi rajoittaa tiukasti. Jouluna saa hieman vapaammin kokoontua.

Koronaan kuolleita jo miltei 22 000

Viimeisen vuorokauden aikana Saksassa on raportoitu yli 20 000 uutta koronavirustartuntaa. Koko epidemian ajalta tartuntojen kokonaismäärä on jo yli 1,3 miljoonaa. Yhteensä koronakuolemia on maassa todettu miltei 22 000.