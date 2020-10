Saksassa rajut koronatoimet: koko yhteiskunta sulkeutumassa – rajoitusten rikkomisesta jopa 25 000 euron sakot

Ranskassa ja Saksassa koronatilanne on erittäin paha. Saksassa yhteiskunta on sulkeutumassa ainakin kuukaudeksi. Kouluja, päiväkoteja, joitakin yrityksiä ja kauppoja lukuun ottamatta kaikki palvelut suljetaan.

MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtajan Heikki Piuholan mukaan saksalaiset hyväksyvät rajut koronatoimet. Tuore mielipidetutkimus osoittaa, että yli 50 prosenttia saksalaisista pitää hallituksen toimia riittävinä ja yli 30 prosenttia jopa riittämättöminä. Vain 10 prosenttia saksalaisista on sitä mieltä, että hallituksen koronapäätökset ovat ylimitoitettuja.

Hallitus ja lääkäriyhdistys erimielisiä koronatoimista

– Täällä ollaan todella huolestuneita siitä, miten nopeasti nämä tartunnat ovat nyt kasvaneet. Tämän päivän ennätyslukema on 16 700 tartuntaa yhden päivän aikana. Se on enemmän kuin Suomessa tähän mennessä yhteensä on tartuntoja.