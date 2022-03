Saksalaisiin sähköautoihin talvipäivitys, josta ei selviä ilman huoltoreissua – näin hitaasti auto latautuu ennen päivitystä

Volkswagenilta on tulossa pian jo asiakkaille toimitettujen ID.4- ja ID.3-täyssähköautojen talvilatautumista ja toimintamatkaa parantamaan suunniteltu massiivinen päivityspaketti.

Volkswagenin tiedotus on aiemmin kertonut päivityksen tapahtuvan kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, mutta se määräaika on juuri täyttymässä. ”Kevättä” tarkempaa aikataulua maahantuonnista ei osata kertoa.

Mitä päivitys tekee?

Kauppalehti selvitti, mitä päivityksen on määrä Suomen suosituimpiin kuuluvien sähköautojen käytölle konkreettisesti tehdä, ja miten auto latautuu nyt. Kyseiset päivitykset sisältyvät jo valmiina pian markkinoille tulevaan ID.5-malliin. ID.3:ssa on etänä suoritettavien OTA-päivitysten mahdollisuus, sen sisarmalli Cupra Bornissa ei.

K-Auton Volkswagen-henkilöautojen tuotepäällikön Toni Niemisen mukaan 12 voltin akun vaihdon ja päivitysten jälkeenkin luvassa on jopa useita kertoja vuodessa julkaistavia etäpäivityksiä. Tällaisten asentaminen kestää jopa kuusi tuntia, jonka aikana autolla ei voi ajaa.

Volkkari toi sähköautonsa markkinoille puutteellisella ohjelmistolla

Esitimme saman kysymyksen useille merkittäville sähköautovalmistajille. Volkswagenin näkökulma asiaan on, ettei asiakkaan tarvitse olla tietoinen tällaisista asioista, vaan auto hoitaa ne asiakkaan puolesta automatiikalla.

ID.4- ja ID.4 GTX -sähköautoissa on eri ajoakku. Niemisen mukaan koeajettavan ja jutussa esimerkkikohteena käsiteltävän nelivetoisen ja kaksimoottorisen ID.4 GTX:n ajoakun optimilämpötila toimivuuden ja latautumisen suhteen on 23 astetta.

On selvää, että Volkswagenin ID-sähköautot tuotiin markkinoille kiireellä ja ohjelmistojen suhteen puutteellisina. Ensin merkittäviä puutteita oli käyttöjärjestelmässä, sitten navigoinnin lisätyn todellisuuden kanssa. Näiden jälkeen on havahduttu latautumispuoleen. Koodaajilla ja päivittäjillä on riittänyt töitä.