Sähkö-Volkkareiden käyttöehdoissa erikoinen maininta – Ruotsissa ärähdettiin: "Myyjän on kerrottava näistä ennen kaupantekoa"

Ruotsin autoliitto on voimakkain sanoin tuominnut Volkswagenin uusille ID-mallisille täyssähköautoille asettamia käyttöehtoja. Erityisesti autoliitto nostaa esiin 30 asteen pakkasrajaan asetetun ehdon.

Sen mukaan ID-mallisen ajoneuvon omistajan on käytettävä autoaan ainakin kerran vuorokaudessa, kun pakkanen on pudonnut –30 asteeseen tai sen alle.

– Ruotsin sääolot huomioiden myyjän on kerrottava asiakkaalle näistä vioista ennen kaupantekoa, muuten auto on viallinen. Asiakkaiden on luotettava siihen, että auton voi pysäköidä ulkotiloihin myös kylmällä säällä, Ruotsin autoliiton tekninen asiantuntija Carl-Erik Stjernvall toteaa.