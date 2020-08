Saksalaiselta autojättiläiseltä ilouutisia Suomelle – satoja lomautettuja takaisin töihin, hihat kääritään kolmessa vuorossa

– Suomessa on paljon puhuttu nyt siitä, että meidän teollinen rakenteemme on jälkisyklinen eli koronan vaikutukset näkyvät teollisuudessa muita myöhemmin. Autoteollisuutta tämä arvio ei koske, koska meillä on kyse sekä palvelusta että kuluttajatuotteesta. Olemme ottaneet vastaan nimenomaan koronan ensi-iskut. Samoin on tehnyt autoteollisuus Ruotsissa ja muualla Euroopassa, Mäki sanoo.