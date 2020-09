Kaikki lomautetut autonrakentajat palaavat Uudenkaupungin tehtaalle kuun loppuun mennessä – elpynyt kysyntä tukee tehtaan näkymiä loppuvuodeksi

Yrityksen viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo, että Uudessakaupungissa kymmenkunta toimihenkilöä jää vielä lomautetuksi. Mäki huomauttaa, että koronakriisin myötä talouden tila on edelleen epävarma ja suunnitelmien tekeminen on vaikeaa, mutta yhtiön tämänhetkiset uutiset ovat positiivisia.

– Autotehtaalla on erittäin hyvä näkymä loppuvuodeksi ja Salon akkutehtaalla vielä pidemmälle, Mäki sanoo.

Salon akkutehdas kasvussa

Syynä Uudenkaupungin tehtaan hyvälle tilanteelle on, että varsinkin hybridiautomallien kysyntä on maailmalla kasvussa. Kulutustuotteita valmistavalle tehtaalle muutokset maailmanmarkkinoilla näkyvät nopeasti, Mäki kertoo. Yhtiö on käynnistänyt 50–100 uuden autonrakentajan rekrytoinnin.