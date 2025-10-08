Saksassa poliisille aiotaan antaa tulevaisuudessa valtuudet ampua alas epäilyttävänä pitämänsä droonit.
Poliisilakiin tehtävistä muutoksista kertoi tiedotustilaisuudessa sisäministeri Alexander Dobrindt, joka on vaatinut tehokkaampia toimia droonien torjumisessa.
Keskustelu droonien ja hybridihyökkäysten torjumisesta kiihtyi Saksassa viime viikolla, kun droonihavainnot Münchenin lentokentän liepeillä johtivat kentän väliaikaiseen sulkemiseen.
Sisäministeri sanoi, että Saksan liittovaltion poliisille ja osavaltioiden poliisivoimille perustetaan yhteinen keskus hybridihyökkäysten torjumisen tehostamiseksi.