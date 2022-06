Saksa romuttaa natsien ajoilta periytyneen aborttirajoituksen

– Nyt on korkea aika. On järjetöntä ja takaperoista, että lääkärit eivät saa antaa tietoja abortista, kun joka trolli ja salaliittoteoreetikko voi vapaasti suoltaa ajatuksiaan raskauden keskeytyksistä, sanoi oikeusministeri Marco Buschmann liittopäivillä.

Vaikka laki on peräisin Saksan historian synkimmältä jaksolta on sitä sovellettu edelleen. Lääkäreille on määrätty sakkoja muun muassa siksi, että he ovat jakaneet tietoa aborteista netissä.