Saksan koalitiohallitus on päättänyt pitäytyä vapaaehtoisessa asepalveluksessa.
Puolustusministeri Boris Pistoriuksen mukaan jatkossakaan ketään ei velvoiteta asepalvelukseen. Saksassa on keskusteltu viime aikoina siitä, pitäisikö asepalveluksesta tehdä ainakin joiltain osin pakollinen.
Pistorius on sanonut, että pakollinen asepalvelus olisi viimeinen keino asian ratkaisemiseksi. Hän on tukenut suunnitelmaa, jonka avulla asepalveluksesta tehtäisiin houkuttelevampi miehille ja naisille.
Hyväksytyn suunnitelman mukaan ensi vuodesta alkaen kaikilta 18 vuotta täyttäviltä miehiltä kysytään halukkuutta suorittaa asepalvelus sekä sitä varten tarvittava kuntotesti.
Saksan liittokansleri Friedrich Merz on halunnut vahvistaa armeijaa muun muassa Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan takia.