Saitko jo Googlelta viestin? Vanha tilisi voi olla poistouhan alla

Google kertoo poistouhasta sähköpostein

Google kertoo poistouhasta käyttäjille sähköpostein, joiden otsikko on "Updating our Google Account inactivity policy", suom. "Google-tilien käyttämättömyyskäytännön päivitys". Katso yllä olevalta videolta, miltä viesti näyttää!

– Muutokset vaikuttavat sinuun vain jos et ole käyttänyt Google-tiliäsi tai kirjautunut sillä johonkin Googlen palveluun yli kahteen vuoteen. Tilien poistaminen aloitetaan aikaisintaan joulukuussa 2023.

Sähköposti on lähetetty käyttäjien sähköpostiin sekä tilien palautussähköpostiin, jos sellainen on tiedossa.

Poistetun tilin Gmail-osoitetta ei voi käyttää uudelleen

Googlen mukaan poistouhka ei koske kaikkia tilejä. Jos tilillä esimerkiksi on YouTube-tili videoineen ja kommentteineen, sen käytössä on arvoa sisältävä lahjakortti tai jos tili on julkaissut esimerkiksi sovelluksen Google play -kauppaan, sitä ei poisteta.