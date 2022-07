Kalasteluviesti alkaa usein näillä sanoilla – tässä yritykset, joiden nimissä tehtaillaan eniten huijauksia juuri nyt

Tällaisilla viesteillä huijauksia tehtaillaan

LinkedIniä jäljittelevät kalastelukampanjat imitoivat tämän sosiaalisen median alustan tyypillisesti käyttämiä ilmaisuja ja otsikoivat viestinsä esimerkiksi ”You appeared in 8 searches this week” tai ”You have one new message” tai ”I’d like to do business with you via LinkedIn.”