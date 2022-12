Sairastelu pilasi monen perheen joulun – Asko Järvinen kertoo, mistä tautiaalto johtuu

THL:n mukaan Influenssaepidemia on käynnissä . Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ylilääkäri Asko Järvinen ei kuitenkaan aivan suorilta uskalla sanoa, oliko tässä joulussa jotain normaalista poikkeavaa sairastelun suhteen.

Järvinen ei pystynyt vielä tiistaiaamuna arvioimaan tarkasti, millainen Suomen tautitilanne on joulun pyhien jälkeen. Sairastumisten suhteen hän ei pidä mennyttä jouluviikonloppua mitenkään tavanomaisesta poikkeavana.

– Ihmiset ovat ehkä unohtaneet, että nyt taas sairastetaan normaalisti. Tässä on ollut vuosia, jolloin olemme olleet vähemmän kontakteissa ja sairastaneet vähemmän, Järvinen toteaa.

– Se on vähän kuin säätila, se aina vähän sitten yllättää. Kukaan ei oikein muista, millaista sää oli kuukausi sitten, puhumattakaan vuosi sitten, Järvinen kuvailee.

Influenssakausi käynnistyi tänä talvena varhain

Järvisen mukaan hengitystietaudit herättävät nykyisin vahvempia reaktioita ja pelkoa aiempaa enemmän. Syypää on koronaviruspandemia.

Triplademia kuormittaa

Yhdysvalloissa on alettu puhua jo triplademiasta, kun väestöä koettelee kolme eri tautiepidemiaa, influenssa, koronavirus ja RS-virus . Järvinen arvioi, että samansuuntaista voi olla Suomessakin edessä.

– Jossakin määrin todennäköisesti on, koska näitä kaikkia esiintyy kohtalaisen runsaasti, hän arvioi.

Järvinen kertoo, että Yhdysvalloissa sekä influenssakausi, että RS-viruskausi on alkanut huomattavan varhain, jo syksyn puolella.

– Myös meillä näyttäsi, että influenssakausi on alkanut varhaisemmin kuin tavallisesti. Selvästi ennen joulua, jo joulukuun alkupuolella. Järvinen kertoo.

Tautipiikit edessä

Pitkittyneet taudit riesana

– Voi olla, että uusi virus tulee saman tien päälle. Kun limakalvot ovat vielä rikki ja on yhden virustaudin sairastunut, niin saattaa herkemmin saada uuden kiertävän virusinfektion siihen päälle. Silloin voi päätyä infektiokierteeseen, jossa tulee aina uusi virus edellisen päälle, Järvinen kuvailee.

– Kyllä taustalla aika pitkälti on se, että olemme sairastaneet hengitystieinfektioita vähemmän. Kun minkäänlaista osittaisista vastustuskykyä edellisistä flunssista ei ole, sairastutaan nyt vähän helpommin, Järvinen toteaa.

Tavallisin riski on se, että tauteja sairastaa monta peräkkäin. Ihminen ei välttämättä sitä edes huomaa, vaan luulee flunssan oireiden vain pitkittyvän, vaikka todellisuudessa sairastaakin ehkä ketjussa usean eri taudin.

– Pieni riski on se, että saa samanaikaisesti koronavirusinfektion ja influenssan, Järvinen toteaa.

Järvinen kertoo, että tilanne on silloin huomattavasti vaikeampi, verrattuna jos taudit sairastaisi erikseen. Todennäköisyys kahden samanaikaisen virustartunnan saamiselle on kuitenkin pieni.

– Lienee aika harvinainen ilmiö. Kun ihmisellä on yksi virusinfektio, niin virusinfektion puolustusmekanismit käynnistyvät ja aika harvoin siihen saa toista päälle, vaan se tulee sitten siihen perään, Järvinen toteaa.

Rokotukset kuntoon

– Yksilötasolla voi odottaa, että koronavirusinfektio ei ole vaarallinen, jos on ottanut itselle suositellut rokotteet. Rokotteilla on kyetty se taudin vaarallisuus estämään, Järvinen muistuttaa.

Järvinen kertoo, että riskiryhmissä on tavallista enemmän käyty hakemassa influenssarokote joulukuun puoliväliin mennessä. Kuitenkin hänen mukaansa riskiryhmistä kolmannes on ilman rokotesuojaa.

– Influenssarokote on hyödyllinen kaikille, Järvinen toteaa.

Moni on pohtinut, onko ihmisten suoja tauteja vastaan madaltunut aiempiin vuosiin verrattuna. Viimeisen parin vuoden aikana koronarajoitusten vuoksi ihmiset eivät kohdanneet viruksia samassa määrin kuin ennen koronapandemiaa.

– Median kysymyksiä miettiessä, niin nämä samat kysymykset toistuvat vuodesta toiseen. Siellä taustalla on ehkä niitä ihmisten kokemuksia, eli aina on joku, joka sairastaa vähän pidempään. Saattaa tosin olla viruksia, joissa oireilu kestää pidempään, Järvinen toteaa.

– On totuttu siihen, että infektiota on ollut vähemmän. Koronavirus on iskostanut pelon hengitystieinfektioita vastaan. Siksi niihin suhtaudutaan nykyisin toisella tavalla, Järvinen kertoo.