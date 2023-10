Vastuuministeri Uuden Lastensairaalan laittoman pitkistä jonoista: "Jos muualla hoitoa saa nopeammin, asiakkaalla on oikeus siirtyä toiseen sairaalaan"

MTV Uutiset kysyi sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolta , mitä väliä sillä on, että edes sairaimpien lasten tapauksessa hoitotakuuta ei noudateta, mihin seuraamuksiin tämä johtaa, ja miksei ministeriö priorisoi lasten hätää.

– Muistutan, että julkisessa erikoissairaanhoidossa asiakkaalla on Suomessa valinnanvapaus eli jos muualla hoitoa saa nopeammin, asiakkaalla on oikeus siirtyä toiseen sairaalaan. Hoito on mahdollista myös toisessa EU-maassa samoin kustannuksin kuin mitä hoito maksaisi Suomessa, kommentoi Kaisa Juuso (ps.).