Brittinainen huomasi reaaliajassa, kuinka hänen käsiensä motoriikka parani syväaivostimulaation seurauksena. Katso upea hetki videolta!
Denise Bacon, 65, sairastaa Parkinsonin tautia, joka aiheuttaa muun muassa liikemotoriikan häiriöitä.
Hiljattain yliopistollisessa sairaalassa Lontoossa suoritetussa leikkauksessa Baconin aivoja syvästimuloitiin.
– Syväaivostimulaatiossa asetamme noin 1,2 millimetrin paksuisia elektrodeja tietyille aivojen syville ydinalueille, jotka vastaavat motoriikasta, neurokirurgi ja professori Keyoumars Ashkan kertoo.
Elektrodit asetetaan aivoihin kalloon poratun reiän kautta ja leikkauksen aikana potilas on usein hereillä. Videolta voi nähdä, kuinka Baconin annettiin soittaa klarinettia leikkauksen aikana, jotta kirurgit voivat seurata stimulaation vaikutuksia.
Syvästimulaation seurauksena Baconin soitto muuttuu hetki hetkeltä selkeämmäksi. Baconin pyydetään myös avata ja sulkea kämmentään leikkauspöydällä maatessaan.
– Tuntuuko se erilaiselta? Eikö se olekin nopeampi kuin aiemmin? kirurgi kysyy.
Bacon vastaa myöntävästi.