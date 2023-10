Ministerin vastaus lapsipotilaiden hätään ei miellytä HUSia: "Vapaa valinta on huonosti toimiva elementti"

Asiantuntijan mukaan vapaa valinta on lasten kirurgisen hoidon ja muutenkin vaativan erikoissairaanhoidon suhteen huonosti toimiva elementti.

– Vapaa valinta on markkinalogiikalla toimiva hyvä potilaan oikeus, jonka hyödyntäminen lasten kirurgisessa hoidossa on vaikeaa ja joka tapauksessa koskee marginaalista määrää lapsista, toteaa HUSin lasten ja nuorten sairauksista vastaava toimialajohtaja Jari Petäjä .

Ministeri muistuttaa valinnanvapaudesta

– Muistutan, että julkisessa erikoissairaanhoidossa asiakkaalla on Suomessa valinnanvapaus eli jos muualla hoitoa saa nopeammin, asiakkaalla on oikeus siirtyä toiseen sairaalaan. Hoito on mahdollista myös toisessa EU-maassa samoin kustannuksin kuin mitä hoito maksaisi Suomessa, kommentoi ministeri MTV Uutisille.