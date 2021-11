THL:n Salminen: HUS:n potilasluvut antavat väärän kuvan koronatilanteesta – "Eivät ole sairaalassa koronan takia"

– Tämä oikeastaan juontaa juurensa osastoepidemioihin. Kyse on iäkkäistä potilaista, jotka ovat saaneet kaksi rokotetta, ja joista valtaosalla taudin oireet ovat lievät.

– Tämä on ehkä vähän hassulla kulmalla tullut ulos. Siinä ei ehkä ole katsottu potilaiden taustatietoja syvällisemmin.

Tällä hetkellä HUS-alueen sairaaloiden noin 40 koronapotilaasta tällaisia tapauksia on Järvisen mukaan yhdeksän.

"He eivät välttämättä ole koronasta niinkään sairaita"

– Sairaalan vinkkelistä tilanne kulkee samalla vaihteluvälillä, kuin edelliset kaksi kuukautta. Sairaalassa olevien määrä ei ole noussut, kun otetaan huomioon sairaalaepidemiatartunnat. Rokotusten läpi tulevien tautien luonne on ihan toisenlainen eli taudit ovat lievempiä.

Koko maassa sairaalahoidossa on nyt 252 potilasta, joista 28 on tehohoidossa.

– Ei se tietenkään hyvä ole, että sairaalassa olevien määrä kasvaa. Täytyy todeta, että meillä on kyllä ollut useita osasto- ja laitosepidemioita, eli ihmiset, jotka ovat jo olleet sairaalassa, ovat saaneet sairaalassa tartuntoja. He eivät välttämättä ole koronasta niinkään sairaita, varsinkaan he, jotka ovat rokotettuja.