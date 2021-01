Sairaalapastori käy tervehtimässä koronan saartamia potilaita, joiden luokse omaiset eivät rajoitusten takia pääse – "Korona on lisännyt ahdistusta"

– Sairaalapapit käyttävät suojavarusteita, joita sairaalassa on suositeltu käytettäväksi. On myös huomioitu se, että mennään sairaalaan pääosin kutsusta. Läheiset ovat myös pyytäneet, että sairaalapappi kävisi heidän puolestaan tervehtimässä sairaalassa olevaa omaista, Sipola kertoo.

– Korona on lisännyt ahdistusta. Yksinäisyyttä se on lisännyt valtavasti. Erityisesti psykiatrisissa sairaaloissa ihmisten oireilu on noussut enemmän pintaan. Korona on lisännyt epävarmuutta ja turvattomuutta.