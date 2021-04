Ainutlaatuiseen tiimiin kuuluva Unto todistaa mielen ongelmia aina eroahdistuksesta psykooseihin: "Emme koskaan tiedä, mitä on vastassa"

Osoite ja puhelinnumero. Siinä useimmiten tiedot, jotka Raunio saa kollegansa kanssa tietää ennen kotikäyntiä. Toisinaan turvaksi on soitettava poliisi, jos neljän seinän sisällä odottava mielenterveyspotilas on väkivaltainen esimerkiksi psykoosin takia.

Kohtaamisten kirjo on valtava, eikä potilaiden auttamiseen ole valmista kaavaa. Tärkeintä on kuunnella ja madaltaa ihmisten kynnystä pyytää apua.

– Hirvittävän tärkeää on, että ihmistä kuunnellaan ja yhdessä mietitään sitä, mistä tässä on kyse ja mitä tässä voidaan tehdä, Raunio kertoo.

Potilaan kotona konkretisoituvat mielenterveyden seuraukset

Nuorten masennus huolettaa

Mallia otetaan ulkomailta

Vaikka Suomessa Y-tiimin työ on ainutlaatuista, maailmalla on jo käytössä erilaisia tapoja tarjota psykiatrista hoitotyötä sairaalan ulkopuolella. Tästä selkein esimerkki on Tukholmassakin käytössä oleva psykiatrinen ambulanssi.

– Ajatuksena psykiatrinen ambulanssi on todella hyvä. Haasteena siinä on se, että väestöpohjan tulee olla sen verran suuri, ettei meillä täällä ole siihen mahdollisuuksia.

– Jos potilas tarvitsee sairaalahoitoa, me joudumme tällä hetkellä tilaamaan hänelle ambulanssin. Ensihoitoasetuksessa on määrätty, että on olemassa yhden hengen alue-ensihoitoyksikkö, joka ei voi kuljettaa potilaita, vaikka meitä oikeasti onkin kaksi henkilöä ambulanssissa niin silti asia on näin.